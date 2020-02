I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Haaland, media-gol eccezionale: segna anche in Coppa di Germania, 8 reti in 4 partite



Erling Haaland è inarrestabile. Il colpo di mercato invernale del Borussia Dortmund ha segnato per la quarta partita di fila con la maglia giallonera. Dopo i 7 gol messi a segno in 3 partite di Bundesliga, il centravanti norvegese ha timbrato il cartellino del gol anche in Coppa di Germania, dove però la sua marcatura non è riuscita ad evitare la sconfitta e l’eliminazione contro il Werder Brema. Media-gol eccezionale per il classe 2000 che si sta confermando un vero e proprio bomber di razza.

