I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Haaland non si ferma più: l’alieno norvegese in gol anche con il Werder



Dopo aver colpito la difesa del Paris Saint-Germain in Champions League, il diciannovenne attaccante del Borussia Dortmund ha firmato anche la seconda rete con cui la formazione giallonera ha vinto a Brema. Con quello realizzato in campionato, salgono ora a 40 i gol segnati in stagione dall’incredibile giocatore norvegese.

Continua a leggere



Dopo aver colpito la difesa del Paris Saint-Germain in Champions League, il diciannovenne attaccante del Borussia Dortmund ha firmato anche la seconda rete con cui la formazione giallonera ha vinto a Brema. Con quello realizzato in campionato, salgono ora a 40 i gol segnati in stagione dall’incredibile giocatore norvegese.

Continua a leggere

Continua a leggere