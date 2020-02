I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Haaland, numeri da fenomeno e umiltà: “Ho molto da migliorare. Ronaldo è il mio modello”



Umiltà e talento, Haaland le mescola in campo contro il Paris Saint-Germain e stende i francesi nell’andata degli ottavi di Champions con una doppietta. Oscura Neymar e Mbappé, sale a quota 10 gol in 7 partite in Coppa (37 quelli stagionali) ma resta coi piedi per terra: “So che per crescere devo continuare a lavorare sodo”. E rivela: “Vorrei parlare con CR7 e dirgli che sono un calciatore grazie a lui”.

