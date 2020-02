I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I 45 anni di Drew Barrymore, Gertie di E.T. L’extra-terrestre oggi è una diva di Hollywood



Quando aveva 7 anni, Steven Spielberg l’ha scelta per il ruolo di Gertie nel cult E.T. – L’extraterrestre e, da quel momento, non si è più fermata. Drew Barrymore, il 22 febbraio, compie 45 anni e la sua stella ha conosciuto il massimo splendore durante gli anni ’90. Tra le sue pellicole più note ci sono, Scream, La leggenda di un amore – Cinderella, Charlie’s Angels, Donnie Darko, 50 volte il primo bacio, La verità è che non gli piaci abbastanza e la serie Grey Gardens, che le ha regalato un Golden Globe e un SAG Award.

