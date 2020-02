I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I look di Francesca Sofia Novello a Sanremo: nella quarta serata splendida in nero



Dopo un mare di polemiche arriva finalmente sul palco della quarta serata di Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello bellissima nei suoi abiti firmati Alberta Ferretti e realizzati appositamente per il palco dell’Ariston, abbinati a preziosi gioielli di Diamanti firmati Crivelli. Ecco tutti i dettagli dei look della co conduttrice di Sanremo 2020.

Continua a leggere



Dopo un mare di polemiche arriva finalmente sul palco della quarta serata di Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello bellissima nei suoi abiti firmati Alberta Ferretti e realizzati appositamente per il palco dell’Ariston, abbinati a preziosi gioielli di Diamanti firmati Crivelli. Ecco tutti i dettagli dei look della co conduttrice di Sanremo 2020.

Continua a leggere

Continua a leggere