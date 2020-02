I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I look promossi e bocciati della prima serata di Sanremo 2020: Elodie vince, la Leotta rimandata



Dalla tutina aderente di Achille Lauro all’abito giallo limone di Diletta Leotta, passando per il look eleganti di Rula Jebreal e gli smoking di Tiziano Ferro e Fiorello, ecco tutti i look della prima serata di Sanremo 2020, i vestiti promossi e quelli bocciati con le nostre pagelle di stile.

Continua a leggere



Dalla tutina aderente di Achille Lauro all’abito giallo limone di Diletta Leotta, passando per il look eleganti di Rula Jebreal e gli smoking di Tiziano Ferro e Fiorello, ecco tutti i look della prima serata di Sanremo 2020, i vestiti promossi e quelli bocciati con le nostre pagelle di stile.

Continua a leggere

Continua a leggere