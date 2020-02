I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

‘I nostri figli’ e la storia di Marianna Manduca, uccisa dal marito che denunciò 12 volte



Il film ‘I nostri figli’ è ispirato alla storia degli orfani di Marianna Manduca, massacrata a coltellate dal marito che aveva denunciato 12 volte. Nessuno ha afferrato la mano tesa della donna che si è sentita intrappolata in un macabro conto alla rovescia. Nelle denunce la sua disperazione: “L’atteggiamento violento del mio ex non si ferma davanti a niente. Ha minacciato di farmela pagare. Non mi rimane altro che continuare a denunciare nella speranza che qualcuno mi ascolti”. Ma come nel peggiore degli incubi, il suo grido d’aiuto è rimasto inascoltato.

