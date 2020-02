I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I nuovi treni della metro linea 1 non sono arrivati a febbraio come annunciato



Il Comune ha acquistato 19 treni nuovi della metropolitana Linea 1 per 190 milioni. Il primo convoglio era atteso per fine febbraio 2020, ma la consegna è slittata. Probabilmente avverrà a marzo, ma il condizionale è d’obbligo. Poi il mezzo dovrà effettuare il rodaggio, prima di entrare in servizio. I nuovi convogli avranno anche l’aria condizionata e il wifi.

