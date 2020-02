I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

I vincitori dei Premi César 2020, agli Oscar francesi trionfa I miserabili, di Ladj Ly



La 45esima edizione degli Oscar francesi de cinema hanno visto trionfare come Miglior film I miserabili, di Ladj Ly che ha vinto anche i premi alla Migliore promessa maschile (Alexis Manenti), al Miglior montaggio e il César del Pubblico. Il Miglior regista è Roman Polanski per L’ufficiale e la spia, mentre i Migliori attori protagonisti sono Roschdy Zem e Anaïs Demoustier. Dov’è il mio corpo è il Miglior film d’animazione mentre Parasite, dopo i 4 Oscar, porta a casa anche il premio come Miglior film straniero.

