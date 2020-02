I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ibrahimovic squalificato: era in diffida e salterà Juventus-Milan, semifinale di ritorno



Zlatan Ibrahimovic salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Lo svedese era diffidato ed è stato ammonito poco prima della mezzora di Milan-Juventus per aver colpito De Ligt con un gomito troppo largo in occasione di uno stacco aereo. Stesso destino anche per Theo Hernandez e Samu Castillejo.

