Igor il russo condannato in Spagna: 21 anni per due tentati omicidi



Igor il russo è stato condannato dal Tribunale di Teruel a 21 anni di carcere, per il tentato omicidio di due persone. Nell’udienza che si era svolta il 28 gennaio, l’accusa aveva chiesto per il killer serbo 22 anni e 10 mesi. A primavera verrà processato per gli omicidi compiuti in Spagna prima del suo arresto.

