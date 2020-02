Il 29 febbraio sarà… IL SABATO AL MARTINITT! Per il Carnevale la festa di Lambrate trasloca

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In collaborazione con Redroom/Associazione Carmilla, i cancelli si aprono a una giornata diversa con esposizioni di artigiani e artisti selezionati, musicisti e artisti di strada, giochi, laboratori e street food di qualità. Sabato Grasso all’insegna di arte, creatività e allegria. Dalle 10 alle 19. Maschere gradite. A ingresso libero.

Espressioni e performance artistiche sempre nuove sono di casa al Martinitt. A conclusione del Carnevale Ambrosiano, il 29 febbraio dalle 10 alle 19, gli spazi aperti del teatro faranno da scenografia a un Sabato Grasso diverso, all’insegna di arte, creatività, allegria e gola. Insomma, una nuova festa per il quartiere (e non solo).

In attesa de Il Sabato di Lambrate, tradizionale rassegna di quartiere che ripartirà puntualmente a marzo, gli organizzatori – Redroom/Associazione Carmilla – in collaborazione con Teatro Martinitt, trasferiscono la festa proprio nel cortile del Teatro per un’edizione speciale. Durante Il Sabato al Martinitt non mancheranno l’area market Red Bazar con artigiani e artisti selezionati, giochi e laboratori per tutte le età, spettacoli con musicisti e artisti di strada, giocolieri e saltimbanchi, profumi e sapori dello street food e ottime birre artigianali.

Ospiti ed espositori sono invitati a indossare la loro maschera più bella, per una coloratissima chiusura di Carnevale. La festa è in programma dalle ore 10 alle 19, con ingresso libero (per alcune attività potrebbe essere richiesto un contributo).

Organizzazione evento e selezione espositori: REDROOM / Associazione Carmilla (in collab. con Teatro Martinitt)

REDROOM è un piccolo salotto ispirato alle atmosfere oniriche di Twin Peaks: 19mq nel cuore di Lambrate dedicati al fatto a mano di qualità. Lo spazio nasce nel 2014 ed è gestito da Andrea e Irene di Associazione Carmilla, che dal 2018 si occupano dell’intera organizzazione della festa di quartiere Il Sabato di Lambrate selezionando con cura gli artigiani e artisti del market artigianale RED BAZAR e coordinando le attività e gli spettacoli presenti durante le varie edizioni.

www.associazionecarmilla.com – www.redroomstore.com

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano – Tel. 02 36.58.00.10 – Parcheggio gratuito.

Orario spettacoli giovedì-sabato ore 21, domenica ore 18. Il sabato anche alle 17.30.

Biglietteria: lunedì 17.30-20, martedì-sabato 10-20, domenica 14-20. Ingresso: 26 euro intero.

Abbonamenti a partire da 62 euro.

