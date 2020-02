I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il bacio saffico di Elettra Lamborghini e Myss Keta infiamma Sanremo 2020, ma piovono critiche



Elettra Lamborghini porta sul palco del Teatro Ariston “Non succederà più” in duetto con Myss Keta. Non è stata certamente una prestazione memorabile, ma il gesto del bacio saffico tra le due ha lasciato che alla musica prendesse spazio lo spettacolo. Sul web, però, piovono critiche: Non succederà più che tornerete a Sanremo”. Myss Keta ha replicato: “Non sapete cosa è il punk!”.

