Il Cagliari va in ritiro a 900 chilometri dalla Sardegna: clima pesante in città



Il Cagliari ha annunciato ufficialmente che andrà in ritiro in vista della partita contro il Verona, in programma domenica alle 15.00. L’aspetto insolito della vicenda è la sede scelta per il ritiro: da domani la squadra si allenerà a Coccaglio, in provincia di Brescia, anche per sfuggire ai malumori della tifoseria.

