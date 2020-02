I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il calendario folle di Juventus e Inter che “favorisce” la Lazio nella lotta scudetto



L’effetto Coronavirus si è abbattuto anche sulla Serie A, con partite decisive rinviate al mese di maggio. Un problema in più per Juventus ed Inter, che potrebbero ritrovarsi nel momento cruciale della stagione con un calendario pieno di impegni da affrontare in pochi giorni. Tra le due ‘litiganti’ gode invece la Lazio: l’unica a non avere un ‘tour de force’ da affrontare nel mese finale.

Continua a leggere



L’effetto Coronavirus si è abbattuto anche sulla Serie A, con partite decisive rinviate al mese di maggio. Un problema in più per Juventus ed Inter, che potrebbero ritrovarsi nel momento cruciale della stagione con un calendario pieno di impegni da affrontare in pochi giorni. Tra le due ‘litiganti’ gode invece la Lazio: l’unica a non avere un ‘tour de force’ da affrontare nel mese finale.

Continua a leggere

Continua a leggere