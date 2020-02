I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il capolavoro di una Lazio da Scudetto contro un’Inter troppo morbida



La Lazio batte l’Inter 2-1 in rimonta. Young illude i nerazzurri a fine primo tempo, Immobile su rigore e Milinkovic-Savic ribaltano la partita. Il serbo e Luis Alberto vincono il duello a distanza con le mezzali nerazzurre, Vecino e Barella. Conte inserisce Eriksen nel finale, e la manovra ne guadagna in velocità. Ma non cambia il risultato.

