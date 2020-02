I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il caso Roger Waters a Sanremo, Stefano Coletta: “Ho fatto una valutazione editoriale”



Il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in conferenza stampa, ha replicato più volte alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa sul taglio del video intervento di Roger Waters. Negando qualsiasi censura, ha parlato di “una gestione della diretta difficile” precisando inoltre che “la scaletta ammette sempre variazioni”. Poi ha spiegato che il contenuto non aggiungeva nulla e ritardava il momento di Rula Jebreal.

