Il Coronavirus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma: “Nuovi spazi per le cure”



Isolato il Coronavirus 2018-nCoV: è successo in Italia, all’ospedale Spallanzani di Roma, e ad annunciarlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ippolito (direttore scientifico del nosocomio): “Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”.

