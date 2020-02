I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Coronavirus fa paura, gel igienizzanti quasi introvabili nelle farmacie



Il focolaio di Coronavirus esploso nel Nord Italia, che ha provocato la morte di due persone, fa paura anche nel resto del paese. A Napoli e in provincia, in molte farmacie è quasi impossibile trovare i gel igienizzanti per le mani. Non solo, come conferma a Fanpage.it una farmacia, è anche molto difficile ordinarli, visto che i depositi dei grossisti sono stati praticamente svuotati.

Continua a leggere



Il focolaio di Coronavirus esploso nel Nord Italia, che ha provocato la morte di due persone, fa paura anche nel resto del paese. A Napoli e in provincia, in molte farmacie è quasi impossibile trovare i gel igienizzanti per le mani. Non solo, come conferma a Fanpage.it una farmacia, è anche molto difficile ordinarli, visto che i depositi dei grossisti sono stati praticamente svuotati.

Continua a leggere

Continua a leggere