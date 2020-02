I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il dettaglio è rosso: le donne della musica italiana a Sanremo contro la violenza di genere



Le grandi voci della musica italiana, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Emma, Fiorella Mannoia, vestite in nero e rosso, sul palco di Sanremo annunciano un grande appuntamento a Campovolo per raccogliere i fondi per i centri antiviolenza italiani, sempre più a rischio. Una carenza del nostro Paese dove chi ci lavora, lo fa a titolo completamente gratuito. E i fondi tardano ad arrivare.

