Il fenomeno Ronaldo: “Vi racconto perché è finita male con l’Inter e Moratti”



L’ex attaccante brasiliano, nel corso di un’intervista rilasciata in Spagna, è tornato sul suo addio dell’estate 2002: “L’unica volta che parlai con il presidente Moratti gli dissi: ‘Presidente, non posso continuare con questo allenatore. O lo manda a casa o vado via io’. Purtroppo la mia storia con l’Inter finì male perché lui preferì Cuper a me”.

