Il figlio di Fabio Testi non è bloccato in Cina dal coronavirus: “Non vuole rientrare, il GF lo sa”



“Il figlio di Fabio Testi bloccato in Cina dal coronavirus, non può rientrare in Italia” si legge su alcuni siti a proposito del figlio del noto concorrente del Grande Fratello Vip. Fanpage.it ha sentito Maurizio Raimo, agente dell’attore, che smentisce la fake news: “Tutto falso, Fabio jr vive a Shanghai ed è sereno. Non ha intenzione di rientrare in Itali. La produzione del reality si è già sincerata che non stia accadendo nulla di pericoloso”.

