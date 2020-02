I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il foglio su cui Morgan ha scritto i versi contro Bugo all’asta su Ebay: superati i 2600 euro



Morgan, in diretta a Live – Non è la D’Urso, ha comunicato di voler mettere all’asta su Ebay il foglio su cui ha annotato le modifiche al brano ‘Sincero’ e dunque i versi contro Bugo intonati sul palco del Festival di Sanremo 2020. In poche ore e partendo da 5 euro, sono piovute 154 offerte. Il ricavato andrà in beneficenza.

