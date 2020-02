I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il folle calendario dell’Inter, che a maggio può disputare almeno otto partite



L’Inter deve recuperare due partite di Serie A, quelle con Sampdoria e Juventus. Con i bianconeri giocherà il 13 maggio, e in quel mese potrebbe sfidare anche i blucerchiati. Se l’Inter avanzerà in Coppa Italia e soprattutto in Europa League avrà un calendario intensissimo nel mese di maggio, in cui potrebbe disputare otto o nove partite.

Continua a leggere



L’Inter deve recuperare due partite di Serie A, quelle con Sampdoria e Juventus. Con i bianconeri giocherà il 13 maggio, e in quel mese potrebbe sfidare anche i blucerchiati. Se l’Inter avanzerà in Coppa Italia e soprattutto in Europa League avrà un calendario intensissimo nel mese di maggio, in cui potrebbe disputare otto o nove partite.

Continua a leggere

Continua a leggere