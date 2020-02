I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il giovane pastore calabrese che inventa il collare anti-lupo per salvare le sue capre



Pietro Orlando è un giovane pastore del cuore dell’Aspromonte calabrese, che ha creato il prototipo di un collare anti-lupo per proteggere il suo gregge ma anche per salvare il predatore in via d’estinzione. «L’idea l’ho avuta, ma adesso è lo Stato che deve aiutarci, perché noi pastori ci sentiamo soli e abbandonati».

