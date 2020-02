I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il messaggio di Hamsik a Mertens per il record di gol: “Amico, domani ci vuole un golazo!”



Marek Hamsik è il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Napoli ma tra poche ore non potrebbe essere più così: se Dries Mertens dovesse segnare contro il Brescia raggiungerebbe l’ex compagno in vetta a questa speciale classifica e, per questo motivo, il centrocampista slovacco ha dedicato una stories su Instagram al suo vecchio compagno: “Domani ci vuole un golazo amico! Come l’ultimo”.

Continua a leggere



Marek Hamsik è il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Napoli ma tra poche ore non potrebbe essere più così: se Dries Mertens dovesse segnare contro il Brescia raggiungerebbe l’ex compagno in vetta a questa speciale classifica e, per questo motivo, il centrocampista slovacco ha dedicato una stories su Instagram al suo vecchio compagno: “Domani ci vuole un golazo amico! Come l’ultimo”.

Continua a leggere

Continua a leggere