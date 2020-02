I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Messico in rivolta per Ingrid Escamilla: uccisa, scuoiata e sventrata dal compagno



Ingrid Escamilla, 25 anni, è stata pugnalata a morte, scuoiata e sventrata dal suo compagno nella loro casa lo scorso 9 febbraio. Il caso in Messico ha generato una protesta popolare di massa per l’esposizione del corpo martoriato della vittima da parte di alcuni media locali, venuti in possesso delle foto della scena. “Basta fare spettacolo delle nostre morti”. Il tabloid Pasala aveva titolato le immagini cruente con la didascalia: “Tutta colpa di Cupido”.

Continua a leggere



Ingrid Escamilla, 25 anni, è stata pugnalata a morte, scuoiata e sventrata dal suo compagno nella loro casa lo scorso 9 febbraio. Il caso in Messico ha generato una protesta popolare di massa per l’esposizione del corpo martoriato della vittima da parte di alcuni media locali, venuti in possesso delle foto della scena. “Basta fare spettacolo delle nostre morti”. Il tabloid Pasala aveva titolato le immagini cruente con la didascalia: “Tutta colpa di Cupido”.

Continua a leggere

Continua a leggere