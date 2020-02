I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Milan dura quanto Ibrahimovic, Conte ribalta l’Inter e vince il derby in 20 minuti



Il Milan costruisce un doppio vantaggio con un ottimo primo tempo. Protagonista Ibrahimovic. Ma nella ripresa il 2-0 svanisce in 20 minuti. l’Inter, nonostante oltre 100 passaggi in meno, rimonta da 0-2 a 4-2. Conte fa entrare Eriksen sul 3-2 per rallentare i ritmi e gestire il possesso contro i rossoneri, a quel punto più squilibrati.

