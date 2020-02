I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il monologo integrale di Emma D’Aquino sulla libertà di stampa: “Ogni anno uccisi 80 giornalisti”



La giornalista Emma D’Aquino ha tenuto un monologo sulla libertà di stampa sul palco della seconda serata di Sanremo 2020. “Nel 2019 sono stati 49 i colleghi giornalisti uccisi nel mondo. In media i giornalisti uccisi nel mondo ogni anno sono 80. Non lasciateci soli perché, per citare Gaber, la libertà è partecipazione”.

