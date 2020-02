I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Movimento 5 Stelle cerca se stesso manifestando contro ciò che è diventato: il sistema



Per uscire da una profonda crisi politica e organizzativa, il Movimento 5 Stelle prova a giocare nuovamente la carta della mobilitazione contro il “sistema” e i suoi privilegiati attori. Eppure, la sensazione è che quel tempo sia ormai passato, per una ragione molto semplice: i 5 Stelle nel “sistema” ci sono entrati da tempo. Senza cambiarlo, se non in modo superficiale.

