Il padre di Achille Lauro racconta la sua verità: “Mio figlio è un eccentrico, non un drogato”



Intervistato dal settimanale Di Più, parla il padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione. In passato tra loro i rapporti sono stati altalenanti e dopo parecchi scontri il padre aveva lasciato casa. Ora però, padre e figlio hanno riallacciato i rapporti: “Ci sentiamo spesso, ci confrontiamo da uomini”. Sulle voci in merito all’uso di droghe: “Non è uno spacciatore e non ha avuto nessuna esperienza devastante”.

