Il piccolo tifoso del Verona, malato, che accompagna le entrate in campo dei giocatori



Ha solo 6 anni ed è affetto da ‘ittiosi lamellare’, una problematica, di natura genetica, della pelle evidente già dalla nascita e persistente per tutta la vita. Si chiama Tommaso e anche domenica in occasione della sfida contro la Juventus ha fatto il suo ingresso in campo mano nella mano con il portiere dell’Hellas, Silvestri.

