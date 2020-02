I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il principe William e l’idea di trasferirsi negli Stati Uniti per tutelare la sua privacy



La decisione di Harry e Meghan di lasciare la famiglia reale sembra proprio non essere nuova all’interno della Royal Family. Chi aveva già espresso questo desiderio era stato proprio il principe William che, dopo aver frequentato l’Università, avrebbe voluto trascorrere un periodo in America proprio per tutelare la sua privacy. Le troppe responsabilità di cui è stato investito non gli hanno permesso di fare quello che, invece, suo fratello Harry ha messo in atto proprio in questi mesi.

