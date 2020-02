I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il segreto, anticipazioni 1 – 6 marzo: Fernando Mesia muore, a ucciderlo è Maria



Le anticipazioni della soap ‘Il segreto’, relative agli episodi in onda da domenica 1 marzo a venerdì 6 marzo, svelano che Fernando morirà per mano di Maria. La donna, intanto, riuscirà a rialzarsi in piedi. L’appuntamento con i nuovi episodi della serie televisiva spagnola è alle ore 16:30 su Canale5.

