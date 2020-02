I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il serale di Amici 19 al via venerdì 28 febbraio, svolta storica per il talent di Maria De Filippi



Doppia novità per il talent di Maria De Filippi, che parte in largo anticipo rispetto alle scorse edizioni e cambia giorno, dopo anni programmato al sabato sera: andrà in onda di venerdì, scontrandosi con la Corrida di Carlo Conti e andando a rimpiazzare il Grande Fratello Vip. Ballando con le stelle “orfano” della storica concorrenza.

