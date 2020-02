I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il significato di “Accetto Miracoli” di Tiziano Ferro, la canzone che fa contenti i fan storici



Dopo “Buona (Cattiva) Sorte” Tiziano Ferro torna per un po’ il Tiziano Ferro conosciuto e sforna “Accetto miracoli”, una ballad che ha la sua voce e il pianoforte in primo piano. Il cantante presenta il secondo singolo dell’album che prende il nome da questa canzone, scritta in collaborazione con Giordana Angi. È lui stesso a spiegare il significato della canzone: “La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

