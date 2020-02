I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il tango incerto di Georgina Rodriguez a Sanremo 2020, “Era la prima volta” ma danza fin da piccola



La prima volta di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 coincide con il primo tango mai ballato dalla compagna di Cristiano Ronaldo. “Era la prima volta, non lo avevo mai ballato” ha detto la modella che ha studiato danza in da quando era giovanissima. Ma il tango no, non ha convinto il pubblico dell’Ariston.

Continua a leggere



La prima volta di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 coincide con il primo tango mai ballato dalla compagna di Cristiano Ronaldo. “Era la prima volta, non lo avevo mai ballato” ha detto la modella che ha studiato danza in da quando era giovanissima. Ma il tango no, non ha convinto il pubblico dell’Ariston.

Continua a leggere

Continua a leggere