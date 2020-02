I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dal 5 all’8 marzo 2020 al CineTeatro L’Aura torna la comicità esplosiva e dissacrante della Compagnia Bracci-Schneider con la commedia IL TRIANGOLO NEI BERMUDA, scritta da Silvia Falabella e diretta da Enzo Masci.

Un’ora e mezza di divertimento assoluto mentre, fra una risata e l’altra, si riflette su temi attuali e delicati. Uno spettacolo che, dopo il grande successo delle passate edizioni, conferma la capacità di questa formazione di proporre un teatro a misura di spettatore, quel “teatro delle storie” al quale da tempo si chiede di ritornare.

In questa esilarante commedia il triangolo più classico prende forme inaspettate. È più colpevole chi tradisce nel corpo o chi lo fa nel sentimento? E se l’altro/a è del proprio stesso sesso si può parlare di tradimento? Stefano e Martina si incontrano per caso nel bar dello stralunato Sabatino. Fra i due scocca una scintilla, ma entrambi sono impegnati in una relazione da circa un anno. Il problema è che non sanno di condividere la stessa fidanzata…Il triangolo alla sua massima potenza. Una situazione esplosiva che porterà risate a non finire insieme a spunti di riflessione sui rapporti di coppia e sull’accettazione di se stessi.

IL TRIANGOLO NEI BERMUDA

Dal 5 all’8 marzo 2020

Dal giovedì al sabato ore 21, domenica ore 18

Il costo del biglietto è 13 € biglietto intero / 10 € biglietto

ridotto, più 2 € di tessera associativa obbligatoria.

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna, 37 (Angolo Vicolo di Pietra Papa, 64) – 00146

Roma (zona Viale Marconi)

www.teatrolaura.org

L’articolo Il triangolo nei bermuda dal 5 all’8 marzo 2020 al CineTeatro L’aura proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro