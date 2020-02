I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Iman, morta di freddo tra le braccia del padre



I bambini morti di freddo sono la metafora più pungente di un mondo che non riesce ad occuparsi del proprio futuro e che non si accorge di come alcune zone sanguinino storie che dovrebbero essere sulle prime pagine di tutti i giornali. Quel padre che soccorre la propria figlia e se la sente morire tra le braccia lungo il cammino è un eroe sconfitto e solitario che dovrebbe essere un monumento di quello che riusciamo a diventare quando diamo libero sfogo alla violenza e all’indifferenza.

