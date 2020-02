I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In arrivo la stretta su Airbnb, ministro Franceschini: “Smascheriamo chi fa impresa”



Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini è al lavoro sul disegno di legge sul turismo, un collegato alla Legge di Bilancio, che sta mettendo a punto, e che conterrà delle limitazioni per gli affittuari: “Non è possibile che ci sia chi finge di avere Airbnb nello spirito originario e invece fa attività d’impresa mascherata”.

Continua a leggere



Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini è al lavoro sul disegno di legge sul turismo, un collegato alla Legge di Bilancio, che sta mettendo a punto, e che conterrà delle limitazioni per gli affittuari: “Non è possibile che ci sia chi finge di avere Airbnb nello spirito originario e invece fa attività d’impresa mascherata”.

Continua a leggere

Continua a leggere