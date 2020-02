I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

In Cina crolla il numero dei contagi da Coronavirus: al minimo da fine gennaio



Per la prima volta da fine gennaio il numero dei contagi da Coronavirus Covid-19 è crollato: ieri in Cina ne sono stati confermati solo 349, ben sei volte in meno rispetto al giorno precedente, quando si era raggiunta quota 1.749. La situazione, ha spiegato la commissione sanitaria nazionale cinese, è in parte legata alla nuova modifica dei criteri diagnostici nella provincia di Hubei. Speranza: “Italia non abbassa la guardia”.

