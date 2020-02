I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendi nelle campagne coltivate: così si avvelena frutta e verdura. Blitz dei carabinieri



Roghi nei campi coltivati, acque della lavorazione di mozzarella e ricotta gettata nelle fogne, rifiuti delle officine meccaniche lasciati in strada: Terra dei fuochi non è mai finita e coinvolge tanti “normali” cittadini che per non pagare correttamente lo smaltimenti dei rifiuti delle loro aziende preferiscono avvelenare il territorio. Cioè loro stessi.

