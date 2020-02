I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendio a Giugliano, appartamento in fiamme: malore per due donne in strada



Paura a Giugliano in Campania per un incendio in un appartamento: due donne accusano un malore in strada e svengono. Lingue di fuoco molto alte, vigili del fuoco che hanno domato l’incendio non senza difficoltà. Polizia Locale e Carabinieri sul posto per i rilievi del caso, residenti nelle altre palazzine barricati in casa.

