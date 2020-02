I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendio a Roma, fiamme in un appartamento di Pinetta Sacchetti: anziana in codice rosso



Una donna di settantaquattro anni è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Gemelli in codice rosso rimasta coinvolta in un incendio scaturito all’interno di un appartamento in via della Pineta Sacchetti a Roma.

Continua a leggere



Una donna di settantaquattro anni è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Gemelli in codice rosso rimasta coinvolta in un incendio scaturito all’interno di un appartamento in via della Pineta Sacchetti a Roma.

Continua a leggere

Continua a leggere