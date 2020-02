I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendio in un palazzo in via Col di Lana a Milano: fiamme e fumo, arrivano i vigili del fuoco



Fiamme in un palazzo in via Col di Lana, a Milano. Attorno alle 11 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto: l’appartamento in cui è divampato l’incendio era però vuoto. Il rogo è stato domato e non si segnalano feriti né intossicati: sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Continua a leggere



Fiamme in un palazzo in via Col di Lana, a Milano. Attorno alle 11 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto: l’appartamento in cui è divampato l’incendio era però vuoto. Il rogo è stato domato e non si segnalano feriti né intossicati: sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Continua a leggere

Continua a leggere