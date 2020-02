I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incendio in via Prenestina, a fuoco un’officina: tre feriti, colonna di fumo nero



Tre persone sono rimaste ferite, in modo non grave, nell’incendio di una officina meccanica in via Prenestina, a Tor Tre Teste, a Roma; si tratta dei due titolari e di un poliziotto che ha partecipato ai soccorsi. Le fiamme hanno causato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Lunghe e impegnative le operazioni di spegnimento, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

