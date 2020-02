I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente a Lallio, scontro tra auto e furgone: ci sono 4 feriti



Incidente stradale, all’alba di questa mattina, a Lallio, nella provincia di Bergamo: in via delle Rose si sono scontrati un’automobile e un furgone. Quattro, in tutto, i feriti nello scontro, tra cui un ragazzo di 15 anni: trasportati all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

