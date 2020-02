I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente a Pavullo, scontro frontale tra auto: studente di 19 anni muore sul colpo



Incidente nella notte a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale 12 in via Marchiani. Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo, illeso l’altro conducente. La vittima, oltre a lavorare come operaio, frequentava Istituto Marconi di Pavullo che questa mattina in segno di lutto ha suonato la campana in suo onore.

Continua a leggere



Incidente nella notte a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale 12 in via Marchiani. Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo, illeso l’altro conducente. La vittima, oltre a lavorare come operaio, frequentava Istituto Marconi di Pavullo che questa mattina in segno di lutto ha suonato la campana in suo onore.

Continua a leggere

Continua a leggere