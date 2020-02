I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente ad Avellino, auto si ribalta: ferita la donna alla guida



Incidente a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino: un’automobile si è ribaltata, ferita la donna alla guida, che è stata portata in ospedale per le cure del caso. Vigili del fuoco a lavoro per rimuovere la vettura ribaltasi e mettere in sicurezza la carreggiata lungo la Strada Provinciale 109.

Continua a leggere



Incidente a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino: un’automobile si è ribaltata, ferita la donna alla guida, che è stata portata in ospedale per le cure del caso. Vigili del fuoco a lavoro per rimuovere la vettura ribaltasi e mettere in sicurezza la carreggiata lungo la Strada Provinciale 109.

Continua a leggere

Continua a leggere