I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Incidente in montagna, alpinista di 31 anni precipitato per 200 metri sulla Grigna e muore



Incidente in montagna sulla Grigna settentrionale, massiccio alpino in provincia di Lecco. Un alpinista di 31 anni è precipitato per 200 metri mentre scalava una parete assieme ad altri due amici. Quando i soccorritori del 118 ne hanno localizzato il corpo per il 31enne non c’era più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati.

Continua a leggere



Incidente in montagna sulla Grigna settentrionale, massiccio alpino in provincia di Lecco. Un alpinista di 31 anni è precipitato per 200 metri mentre scalava una parete assieme ad altri due amici. Quando i soccorritori del 118 ne hanno localizzato il corpo per il 31enne non c’era più niente da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati.

Continua a leggere

Continua a leggere